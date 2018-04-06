ولي العهد يلتقي بالنجم العالمي دوين جونسون في عشاء غير معلن

علي القحطاني(صدى):

نشر الممثل العالمي دوين جونسون الشهير بـ ” ذا روك ” ، صورة جمعته بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ” الأمير محمد بن سلمان “، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، معبرا عن فرحته في هذه الليلة المميزة.

حيث عبّر ” ذا روك ” ، عن فرحته العارمة بلقاء ولي العهد ” الأمير محمد بن سلمان ” في لوس أنجلوس، ضمن عشاءٍ غير معلن أقيم في منزل المدير التنفيذي ” روبرت مردوخ “.

كما حضر العشاء كل من مُدير ديزني التنفيذي ” بوب إيغر” ، والممثل العالمي ” مورغان فريمان ” ، ومُخرج الفيلم الشهير تايتانيك ” جيمس كامرون ” ، ورئيس مجلس إدارة شركة Universal جيف شيل.

كما امتدح ” ذا روك ” ، جهود ولي العهد في تطبيق السياسة العصرية في المملكة، مشيراً إلى أنه يتطلع لزيارة المملكة قريباً.