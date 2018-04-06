بالفيديو.. ” أبو صالح ” يضع مذيعة العربية في موقف محرج على الهواء

نواف السالم(صدى):

وضع أكبر مشارك في بطولة ” البلوت ” المواطن كايد بن صالح المحيني (85 سنة) مذيعة العربية سارة دندراوي في موقف محرج خلال استضافته أمس الخميس بعد تأهله إلى الأدوار النهائية.

وخلال الاستضافة بعد تأهله هو ونجله صالح إلى الادوار النهائية تحدث لوقت قليل ثم توقف عن التحدث بعدما سمع الاذان يرفع في قاعة اللعب، لتحاول المذيعة أن تتحدث إليه ليرفض الرد ويوصل الذكر خلال رفع الأذان، لتنهي دندراوي المداخلة.

وتتواصل المنافسة بين المشاركين في بطولة ” البلوت ” التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة لليوم الثالث على التوالي بمشاركة العديد من فئات المجتمع، حيث يطمح جميع المتأهلين إلى الفوز بقيمة الجائزة الكبرة التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الرياضة.

وتصل جوائز البطولة لمليون ريال، منها نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.