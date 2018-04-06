أسبريلا: الهلال الأحق بلقب الدوري

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا لاعب نادي الفيحاء، عن توقعاته لموقعة الكلاسيكو المرتقبة بين الأهلي والهلال.

وقال ” أسبريلا ” إن الزعيم هو الأقرب لاقتناص لقب دوري المحترفين؛ لما يمتلكه من لاعبين ذات مستوى عالي في مختلف المراكز، مضيفًا : ” جميع لاعبي الهلال يلعبون بشكل رائع ” .

وأوضح أنه يرغب أن يحصل الهلال على اللقب؛ لأنه يستحقه بفضل الأداء الراقي للاعبيه على مدار الموسم الجاري.

ولفت إلى أن مباراة الكلاسيكو بين الزعيم والراقي، ستكون قوية؛ لما يمتلكه الفريقين من لاعبين جيدين ذات قيمة كبيرة.

ومن المرتقب أن يلتقي الهلال متصدر دوري المحترفين بـ 52 نقطة، نظيرة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة،غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.