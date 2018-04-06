ولي العهد يكشف حقيقة شرائه للوحة ” مخلص العالم ” لدافنشي

عادل الحربي(صدى):

قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن شرائه للوحة ” سلفاتور مندي ” أو ” مخلص العالم ” لدافنشي، ليس صحيحًا.

وأضاف ولي العهد، في تصريحاته لمجلة ” تايم ” الأمريكية: ” دافنشي، لقد قلنا أن هذا حديث غير دقيق، ما الذي يجري؟، لا أعلم كم مرة ينبغي علينا، أن نعلن ذلك ” .

وتابع: ” في الحقيقة إنني أحب الفن، وأؤمن بان أي شخص يمتلك ذوقًا رفيعًا، يجب أن يحب الفن ويقدره، وهناك العديد من الفنانين الرائعين حول العالم، ولا يمكنني أن أحدد شخصًا واحدًا؛ ليكون فناني المفضل ” .