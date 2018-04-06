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  3. بالفيديو.. ركاب حافلة يلقنون شابا درسا قاسيا لتحرشه بفتاة

بالفيديو.. ركاب حافلة يلقنون شابا درسا قاسيا لتحرشه بفتاة

بالفيديو.. ركاب حافلة يلقنون شابا درسا قاسيا لتحرشه بفتاة
بكين(صدى):

لقن عدد من ركاب حافلة في مدينة يببين في جنوب غربي الصين ، شاباً درساً قاسياً ، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ، وتسليمه للشرطة ، عقب تحرشه بطالبة على متن الحافلة .

وكانت تعالت صيحات الفتاة داخل الحافلة لشتم لرجل عندما تحرّش بها، ما أثار غضب الركاب ورفضوا السماح له بالفرار.

وأظهرت كاميرات المراقبة من داخل الحافلة ، الركاب وهم يتشاجرون مع الرجل ويمنعونه من الهرب، حيث اتصل أحدهم الشرطة، في حين نبّه آخر السائق بالحادث.

وبدلاً من انتظار الشرطة الصينية ، قرّر السائق تغيير مسار الحافلة وتسليم المشتبه به مباشرة إلى أقرب مركز شرطة، كما أدلى بعض الركاب بشهادتهم ضده.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9471 ] نشر منذ 1 دقيقة

يستاهل الحقير

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