بالفيديو.. ركاب حافلة يلقنون شابا درسا قاسيا لتحرشه بفتاة

بكين(صدى):

لقن عدد من ركاب حافلة في مدينة يببين في جنوب غربي الصين ، شاباً درساً قاسياً ، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ، وتسليمه للشرطة ، عقب تحرشه بطالبة على متن الحافلة .

وكانت تعالت صيحات الفتاة داخل الحافلة لشتم لرجل عندما تحرّش بها، ما أثار غضب الركاب ورفضوا السماح له بالفرار.

وأظهرت كاميرات المراقبة من داخل الحافلة ، الركاب وهم يتشاجرون مع الرجل ويمنعونه من الهرب، حيث اتصل أحدهم الشرطة، في حين نبّه آخر السائق بالحادث.

وبدلاً من انتظار الشرطة الصينية ، قرّر السائق تغيير مسار الحافلة وتسليم المشتبه به مباشرة إلى أقرب مركز شرطة، كما أدلى بعض الركاب بشهادتهم ضده.