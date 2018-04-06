بالصور.. رسام يوثق قصة طفلة فقدت والدها في تفجير بالرياض بلوحة معبرة

حمود العنزي(صدى):

روى الفنان شاكر السليم، قصة طفلة يتيمة فقدت والدها الذي يعمل في أحد القطاعات الأمنية بالمملكة، وذلك عندما تعرض لعملية إرهابية غادرة في الرياض، غيبت صوته ووجوده معها.

ورسمت أصابع ” السليم ” لوحة تعبيرية عن الطفلة بعنوان ” عطر أبي ” ، تم عرضها في مهرجان الفنون المعاصرة، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل الأسبوع الماضي، حيث جاءت الصورة معبرة عن الحزن الذي ينتاب الفتاة لفقدانها والدها وأملها في مستقبل أفضل.

وقال الفنان شاكر السليم عن قصة الطفلة: ” هي طفلة حقيقية عانت، ورسخت قصتها في ذهني، رحل والدها شهيداً للوطن لترتوي الأرض بدمائه. ” ، مضيفًا: ” احتوت الرسمة على جدار يعكس قوة وصلابة حب الوطن في قلوب أبنائه، بالرغم من رصاص الغدر الذي يحاول اختراق هذا الوطن وتدميره. ”

وتابع ” السليم ” قائلًا: ” كانت الطفلة تشم عطر أبيها من خلال رمزية الشماغ السعودي الثابت، والمغروس في عروق الحائط، وهي فخورة معتزة بوالدها، رغم فقدها الكبير لحبه وعطفه، وتعلوها نظرة إلى المستقبل والأمل بغدٍ جميل. ”