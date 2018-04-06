بالفيديو.. شخص يرمي صديقه تحت عجلات المترو

لندن(صدى):

نشرت صحيفة بريطانية، مقطع فيديو صادم يظهر أحد الأشخاص المخمورين يرمي صديقه أسفل المترو ويسقط معه، بينما كادت تدهسه عجلات القطار، وسط صدمة رواد المحطة.

وثقت كاميرات المراقبة الحادثة المؤسف في محطة ” Green Park ” بعاصمة الضباب لندن، الشجار بين الثنائي والذي انتهي بسقوطه أمام مقدمة القطار.

ولكن الراكب البطل نجح في انتشالهما قبل لحظات من دهسهما أسفل المترو، وهما تحت تأثير الكحول، وبالفعل لولاه لكانا جثتين هامدتين.

