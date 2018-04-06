7 علامات تؤكد أن حياتك متكاملة

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية ، مهما جنت المرأة من أموال وحصدت نجاحات في حياتها المهنية، إلا أنها تشعر دائماً بأن هناك شيئاً ينقصها، فالشعور بالسعادة والرضا الحقيقيين لا يمكن أن يأتيا بالمال، ولكنه نتيجة تصرفات ونجاحات مختلفة في حياة المرأة.

لذلك فأنتِ بحاجة إلى أن تدركي الفرق بين السعادة المزيفة والسعادة الحقيقية، فالشعور الحقيقي سيؤكد لك أن حياتك كاملة، وإذا كنتِ لا تعلمين هل وصلتِ إلى هذا الكمال أم لا، فنقدم لك بعض العلامات التي تؤكد أن حياتك مستقرة وكاملة:

1. إيجاد الحب الحقيقي

2. تحقيق أحلامك

3. مساعدة الآخرين

4. تعلمي كل شيء عن العالم

5. مستقلة

6. إيجاد وقت فراغ

7. الاشتراك في المشاهدات المتعة