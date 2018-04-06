بالصور.. شاب يفوز بـ ” وظيفة الأحلام ” على أكبر سفينة سياحية في العالم

مدريد(صدى):

أعلنت شركة ” رويال كاريبيان ” المالكة لأكبر سفينة سياحية في العالم ” سيمفونية البحار ” العام الماضي، عن حاجتها إلى ” خبير إنستجرام ” في شكل مسابقة تقدم إليها الكثيرين حيث وصفوها بـ ” وظيفة الأحلام ” .

وفاز بالوظيفة الشاب روس فرانسيس، لمساعدة المسافرين على مشاركة لحظات فريدة على ” سيمفونية البحار ” التي تشبه القصر، الأمر الذي يروج لأنشطتها أيضًا حول العالم، بينما ستبدأ أولى رحلاتها، يوم السبت، المقبل من مقاطعة برشلونة الإسبانية.

الجدير بالذكر، إنه يمكن للسفينة استضافة ثمانية آلاف راكب على متنها ويصل وزنها إلى 228 ألف طن وطولها يناهز 360 مترًا، وتتألف من ثمانية طوابق وبلغت تكلفة تدشينها حوالي 1.4 مليار دولار.

