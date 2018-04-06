انخفاض بتكوين وسط تراجع جماعي للعملات الرقمية

عادل الحربي(صدى):

سجلت ” بتكوين ” انخفاضُا، خلال تعاملات اليوم الجمعة الصباحية، وسط انخفاض جماعي للعملات الرقمية.

وانخفضت بتكوين بنسبة 1.90% إلى 6646 دولارًا؛ لتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 4%.، بينما سجلت إثريوم انخفاض بنسبة 2.80% إلى 372 دولارًا.

وسجل الريبل انخفاض بنسبة 2.90% إلى 48 سنتًا، بينما هبطت بتكوين كاش بنسبة 2.75% إلى 628 دولارًا وبلغت خسائرها الأسبوعية 13%..

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية؛ حيث بلغت 252 دولار، بانخفاض قدره 4.5 مليار دولار تقريبًا عما كانت عليه عند بداية تعاملات الإثنين الماضي.