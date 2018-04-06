فنانة سعودية تسيء لصورة المرأة بسبب مشهد العناق والتقبيل
على الرغم من الانفتاح الكبير والواسع الذي تشهده الساحة الفنية والاجتماعية بالمملكة، والتي كانت بدايتها مع السماح للمرأة بالقيادة مروراً بالحفلات لفنانين عرب وعالميين إلى إعادة فتح دور السينما وغيرها من التطورات.
إلاّ أنه يبدو منطق الانفتاح الكلي لبعض المشاهد الجريئة لا يزال يلقى اعتراضا واسعاً من قبل شريحة واسعة من المواطنين، وهذا ما حصل مع الممثلة السعودية ” نرمين محسن ” التي ظهرت في إحدى مشاهد مسلسلها الذي تشارك فيه حالياً ” صيف بارد ” وهي تحتضن وتقبل الممثل السعودي ” شيعيفان العتيبي ” .
وهذا الأمر الذي أثار ضجة كبيرة واستهجانا لدى المشاهدين، والذين طالبوا وزارة الإعلام بالتحرك سريعاً لوقف هذا المسلسل لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء وتسيء للمرأة السعودية.
abdul[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة
” … وهذا الأمر الذي أثار ضجة كبيرة واستهجانا لدى المشاهدين، ” اقول انها قضية وقتية حتي تتبلّد احاسيسهم وغيرتهم .
ابو عبدالعزيز18[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا لا يتم تسميت الأشياء بأسماءها . حضن وقبلات وتسمى بخدش الحياء فقط . بل هذا تعدا هذه المرحلة وننتظر موقف المسؤلين وغض الطرف عن هذا التجاوز في الدين والعرف والحياء والخلق
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي عملت من حيث انتهى الاخرون الممثلات الخليجيات ماعملوا كذا وهذي من البداية حضن وعناق.
عمر الليبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
انما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبو.
آه يا بلد الحرمين.
قوقاز[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 دقيقتين
والله يالعتيبي اتبسط اكيد