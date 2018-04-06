فنانة سعودية تسيء لصورة المرأة بسبب مشهد العناق والتقبيل

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من الانفتاح الكبير والواسع الذي تشهده الساحة الفنية والاجتماعية بالمملكة، والتي كانت بدايتها مع السماح للمرأة بالقيادة مروراً بالحفلات لفنانين عرب وعالميين إلى إعادة فتح دور السينما وغيرها من التطورات.

إلاّ أنه يبدو منطق الانفتاح الكلي لبعض المشاهد الجريئة لا يزال يلقى اعتراضا واسعاً من قبل شريحة واسعة من المواطنين، وهذا ما حصل مع الممثلة السعودية ” نرمين محسن ” التي ظهرت في إحدى مشاهد مسلسلها الذي تشارك فيه حالياً ” صيف بارد ” وهي تحتضن وتقبل الممثل السعودي ” شيعيفان العتيبي ” .

وهذا الأمر الذي أثار ضجة كبيرة واستهجانا لدى المشاهدين، والذين طالبوا وزارة الإعلام بالتحرك سريعاً لوقف هذا المسلسل لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء وتسيء للمرأة السعودية.