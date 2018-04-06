فيديو لقدم امرأة يحقق مشاهدات عالية منذ نشره

موسكو(صدى):

نشرت شركة ” نيل ساني ” ومقرها موسكو مقطع الفيديو الذي حقق 350 ألف مشاهدة منذ نشره، حيث ظهر أحد المختصين بالتجميل يصلح أظافر قدم امرأة مدمرة بالكامل ويحوله بشكل لا يصدق.

وأثار هذا الفيديو ذهول رواد الإنترنت، كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فمقطع الفيديو يكشف التحول الذي تعرضت له أظافر قدم امرأة بسبب مهارات الباديكير.

بالإضافة إلى أن مقطع الفيديو، قد حقق ردود فعل متباينة بين المتابعين بين مؤيد ورافض عبر موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.