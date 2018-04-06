بالصور.. ” مرسيدس G63 وG65 ” يحصلان على التحديثات الأخيرة في أمريكا

واشنطن(صدى):

عرضت مرسيدس G-Class 2019 في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في يناير، ولكن لن يتم طرح النموذج للبيع في الولايات المتحدة حتى وقت لاحق من هذا العام. ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة عن سلسلة من التحديثات لموديل 2018 من نسختي G63 وG65.

ونظرا لأن كلا الطرازين وصلا لمرحلة الانتاج الأخيرة ، فكلاهما حصل على تحديثات محدودة تشمل نسخ Manufaktur Red وBlack Edition ، والنموذج له مظهر خارجي بلون من الأحمر ماجما مع ظهور لمسات سوداء متناقضة. ويستمر نظام استخدام لونين في المقصورة حيث سيجد السائقون مقاعد جلدية سوداء مع خياطة حمراء بلون مغاير.

ويمكن تجهيز G63 و G65 أيضا بمجموعة Mojave التي تتميز بطلاء Olive Magno وجلد السرج بلونين مع تطعيمات من ألياف الكربون. وأخيرًا ، هناك حزمة AMG Performance Studio الحصرية لمجموعة G63 وتتوفر عند الطلب بلون خارجي رمادي Monza مع لمسات من ألياف الكربون. كما تتضمن الحزمة مقاعد جلدية ثنائية اللون بالإضافة إلى ” العديد من تشكيلات الكروم والألياف الكربونية ” .

وتحت غطاء المحرك فإن G63 لديها محرك V8 بشاحنين توربينيين سعة 5.5 لتر بقوة 563 حصان و759 نيوتن متر من عزم الدوران. وهي متصلة بناقل حركة أوتوماتيك من سبع سرعات والذي يمكن النموذج من التسارع من 0-100 كم في الساعة في 5.3 ثانية.

أماG65 فهي أكثر قوة كما أن لديها محرك بشاحنين توربينيين سعة 6.0 لتر V12 بقوة 621 حصان و 999 نيوتن متر من عزم الدوران. وعلى الرغم من كونها أكثر قوة بشكل كبير ، فإن الطراز الأعلى هو فقط أسرع بعشر ثانية إلى 100 كم في الساعة.

