المملكة الأعلى عالميا في استهلاك الإنترنت عبر شبكة الجوال

عادل الحربي(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر، أن نسبة استهلاك في الإنترنت عبر شبكة الجوال بالمملكة هي الأعلى عالميًا، حيث أن هناك ضغطًا مرتفعًا على الشبكة.

وأشار ” الناصر ” إلى أن ” هناك عدة تحديات تواجه سرعة الإنترنت في المملكة منها ما يتعلق بالبنية التحتية للألياف البصرية التي تأخرت الاستثمارات فيها في المملكة بما لا يتوازى مع حاجة البلد ” .

وقال المهندس ناصر الناصر، إن ” الاتصالات السعودية ” تعمل على تمكين التحول الرقمي عبر استثماراتٍ كبيرة في البنية التحتية، ضمن مشروع النطاق العريض بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصولًا لنحو 2.3 مليون عميل.