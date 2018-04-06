المملكة الأعلى عالميا في استهلاك الإنترنت عبر شبكة الجوال
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر، أن نسبة استهلاك في الإنترنت عبر شبكة الجوال بالمملكة هي الأعلى عالميًا، حيث أن هناك ضغطًا مرتفعًا على الشبكة.
وأشار ” الناصر ” إلى أن ” هناك عدة تحديات تواجه سرعة الإنترنت في المملكة منها ما يتعلق بالبنية التحتية للألياف البصرية التي تأخرت الاستثمارات فيها في المملكة بما لا يتوازى مع حاجة البلد ” .
وقال المهندس ناصر الناصر، إن ” الاتصالات السعودية ” تعمل على تمكين التحول الرقمي عبر استثماراتٍ كبيرة في البنية التحتية، ضمن مشروع النطاق العريض بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصولًا لنحو 2.3 مليون عميل.
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