5 أسباب تشعل كلاسيكو الهلال والأهلي

ماجد محمد(صدى):

يترقب جماهير الكرة، معركة الأهلي والهلال، التي من المقرر أن تنطلق غدًا في إطار الجولة الـ 27 من دوري المحترفين.

ويمتلك كلاسيكو الأهلي والهلال شعبية خاصة، وأهمية كبيرة في ظل اشتداد المنافسة بين الفريقين الأقوى في الدوري.

ويمتلك الكلاسيكو عدة أسباب تجعله الحدث الأهم في الدوري هذا الموسم.

السبب الأول هو الجماهيرية التي يتمتع بها الفريقين، فأنه من المنتظر أن يكون هناك حضور جماهيري ضخم، حيث من المقرر أن تحسم تلك المعركة بطل الدوري للموسم الجاري بنسبة كبيرة؛ وفي هذا السياق أوضحت شركة ” مكاني ” أن حجم الطلب على تذاكر المباراة وصل إلى 6 أضعاف سعة ملعب المباراة.

وعلى جانب أخر شدة المنافسة بين الفريقين ووجود فارق نقطة واحدة، يجعل اللقاء مشتعلًا، ويدفع الجميع لعدم تفويت مثل تلك المواجهة؛ نظرًا لصعوبة تحديد الفائز والتنبؤ به.

يسعى الهلال من خلال تلك المبااة إلى مصالحة الجماهير وتعويض الهزيمة الأسيوية المؤلمة، حيث خرج من دور المجموعات، بالإضافة لخسارة المنافسة لى كأس الملك؛ لذلك الكلاسيكو هو أخر الأمال أمام الزعيم.

وعلى جانب أخر يرغب ريبروف مدرب الأهلي في التأكيد على أفضليته واستحقاقه للفوز بالدوري، عقب الأداء المميز الذي يقدمه خلال بطولتي أسيا وكأس الملك .

ويوجد اهتمام عربي كبير بالمباراة، نظرًا إلى أن الفريقين يوجد بين صفوفهما أكثر من لاعب عربي، حيث يضم الراقي : السوري عمر السومة والمصري مؤمن زكريا، والتونسي محمد بن عمر، بينما يضم الزعيم كلا من : السوري عمر خربين والمغربي أشرف بنشرقي.