اقتصاد تركيا ينهار.. مخاوف من التضخم و الليرة تنخفض لمستوى قياسي

أنقرة(صدى):

شهدت الليرة التركية، أمس الخميس، انخفاضاً إلى مستوى قياسي مقابل الدولار بنحو 0.9 %، وذلك على خلفية تجدد مخاوف حول قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم.

ومنذ بداية العام الجاري، تراجعت العملة التركية بنحو 6% مقابل الدولار، مسجلة رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، جراء قلق المستثمرين من التضخم الذي سجل معدلاً في خانة العشرات.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المتخذة غير كافية على صعيد السياسات، بالإضافة إلى عد وضوح مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وجه انتقاداً لرفع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة.