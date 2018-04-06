بالفيديو.. مقص يخترق جمجمة سيدة

لندن(صدى):

نشرت صحيفة بريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر إجراء أطباء لعملية جراحية صعبة لإخراج ” مقص ” استقر في جمجمة ربة منزل صينية، بينما كانت في المطبخ تعد الطعام.

تعود التفاصيل عندما نقلت السيدة الصينية البالغة من العمر 57 عامًا للمستشفي في حالة حرجة، ونظرًا لخطورة حالتها تم إخراج المقص على مرحلتين لإنقاذ حياتها.

وصرح الطبيب المشرف على الجراحة أن السيدة ” تشين ” اخترق المقص جمجمتها بعمق 1.5 بوصة، ولكن القدر أمهلها فرصة جديدة للحياة.