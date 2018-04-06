وظائف شاغرة للنساء بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى شركات بالقطاع الخاص، وهي: شركة أبيات السعودية، وأكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب، وشركة دشداشتي القابضة، وشركة نكهة الخزامى.

أوضحت الغرفة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرفة قسم موارد بشرية، وممثلة خدمة عملاء، ومديرة قسم تسويق، وبائعة، وكاشيرة، بالإضافة إلى موظفة استقبال، ومحضرة قهوة، ومحضرة طعام، لافتة إلى أن الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فما فوق.

وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 أبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا، مضيفة أنه للاستفسار التواصل على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).