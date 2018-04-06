11 دولة عربية تستثمر في الخزانة الأمريكية.. السعودية تتصدر بـ25% وقطر تتذيل

واشنطن(صدى):

أوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة بلغ نحو 275.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مؤكدة أن هناك 11 دولة عربية تستثمر أموالها فيها بنسبة 4.4% من إجمالي الاستثمارات العالمية.

وجاءت المملكة، في صدارة الدول العربية التي تستثمر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بقيمة استثمارات بلغت 143.6 مليار دولار، تمثل نسبتها 52.1% من بين استثمارات الدول العربية، و2.3% من استثمارات دول العالم.

وفي سياق متصل، جاءت استثمارات قطر في ذيل القائمة العربية باستثمارات تبلغ قيمتها 235 مليون دولار في يناير، بعد تسييلها 83% من استثماراتها في سندات الخزنة الأمريكية منذ المقاطعة العربية في يونيو الماضي.

يذكر أن المملكة كانت قد احتلت المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر يناير الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار، بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.