عريس يفر من حفل زفافه بسبب إطلاق النار

فهمي محمد(صدى):

تمكن عريس وعروسته بمدينة ” عدن ” اليمنية، أمس الخميس، من النجاة من موت محقق، خلال حفل زفافهما، الذي أقيم بإحدى القاعات العامة، بمديرية ” المعلا ” .

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن شخصًا مسلحًا من أهالي العريس، أراد أن يحتفل بالزفاف على طريقته الخاصة، حيث دخل وسط القاعة، وفتح النار بشكل عشوائي في الهواء.

وفر العروسين من القاعة؛ ليلحق بهم المدعوون، وسط حالة من الذعر والصراخ، كما تمكن منظمو الحفل، في وقت لاحق من السيطرة على مطلق النار، لكن المدعوين كانوا حينها قد فروا من العرس.

من الجدير بالذكر، أن تقاليد وعادات أهل اليمن، في إطلاق النار خلال الأعراس؛ تتسبب بحوادث وضحايا، في أحيان كثيرة، وتفسد فرحة الزفاف.