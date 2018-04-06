” السلمي ” يوضح أسباب عدم قبول طلاب جامعة ” الملك خالد ” بالبرنامج الأمني

نايف السالم(صدى):

صرح الدكتور فالح السلمي، مدير جامعة الملك خالد، خلال لقاء المتحدثين والإعلاميين، الذي استضافته الجامعة مؤخرًا، عن أسباب عدم قبول طلاب الجامعة، في البرنامج الأكاديمي الأمني، وبرنامج بكالوريس العلوم في الدراسات الأمنية، بكلية الملك فهد الأمنية، أسوة بطلاب ” جامعة الملك سعود، ، وجامعة الإمام، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد ” .

وأوضح ” السلمي ” ، أن السبب يعود؛ لعدم وجود سنة تحضيرية معتمدة، لدى طلاب جامعة الملك خالد، مثل ما تقدمه الجامعات السابقة، حيث أن طلاب الجامعة، يتم قبولهم في الكليات مباشرة، دون اشتراط سنة تحضيرية.

كما أشار إلى أنه، سوف يتم التواصل مع كلية الملك فهد الأمنية؛ لمعرفة ضوابط القبول، في تلك البرامج؛ لتمكين طلاب الجامعة مستقبلًا، من الالتحاق بها.

يُذكر أن عدد من أولياء طلاب الجامعة، قد تساءلوا عن أسباب عدم إدراج، طلاب جامعة الملك خالد، من ضمن طلاب الجامعات المدرجة، ضمن القبول لهذه البرامج.