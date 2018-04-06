الفيديو..القرضاوي ينشر الفساد ويجيز غناء المرأة ” صوتها ليس عورة “

طلال الضوي(صدى):

استمرارا في نشره للفساد في العالم، أفتى الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي منظر تنظيم الإخوان، بإجازة غناء المرأة أمام الرجال.

وحلل الرقضاوي الغناء للمطربة الفلسطينية ميس شلش ، في فتوى شفهية منه تجيز لها إنشاد الأغاني أمام الجمهور من الرجال وتسجيلها على أشرطة الكاسيت، وذلك في لقاء بينهما حضرته أمها الاثنين الماضي بمكناس.

ومن المنتظر أن يصدر القرضاوي الإرهابي فتوى كتابية خاصة بشلش ويسلمها اياها يشرح فيها حيثيات الفتوى وظروفها.

وأوضحت المطربة أن القرضاوي ابلغها أن صوت المرأة ليس عورة، وأن غناءها أمام جمهور الناس من الرجال والنساء ليس حراما ما دامت ملتزمة بعدم إخضاع القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض ، وما دام همها هو خدمة قضايا الأمة.

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