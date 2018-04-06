عودة السينما تشعل ذاكرة جيل الستينيات بأمسياتهم العتيقة

نورة الشهري (صدى):

بعدما منحت وزارة الثقافة والإعلام أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة ” أيه إم سي ” الأمريكية في الرياض، استعاد رواد السينما في جدة قديما ذكرياتهم ، حيث الأمسيات العتيقة في الستينيات والسبعينيات.

حيث كانوا يحجزون تذاكر الأفلام المعروضة وقتها، ويصطحبون عائلاتهم لقضاء وقت ترفيهي قبل أن تتلاشى ويتم تحريمها.

ومن السينيمات التي كانت موجود في جدة قديما : ” سينما عمر ظافر، وسينما عم حمزة حلواني، وسينما أبو صفية، و سينما الدرج، وسينما موقف مكة “.

وكانت تمتليء مقاعد تلك الدور قبل بداية عرض الفيلم ، وكانت تعرض دور السينما فيلمين يوميا في أيام العمل، و 3 أفلام في أيام الإجازات.

ومن المتوقع أن تشكل المملكة قريبا أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي.