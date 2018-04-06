فتاة حفر الباطن: ” والدي خطط لزواجي دون موافقتي “

نايف السالم(صدى):

كشفت معنفة حفر الباطن من قبل والدها، تفاصيل جديدة عن معانتها ومعاناة والدتها من عنف والدها، حيث أوضحت أن والدتها سبقتها في التعرض للتعنيف قبل شهرين، بعد أن هاجمها بعصا غليظة وشج رأسها، وأنها في مرة أخرى تعرضت لمحاولة قتل بعد أن خنقها والدها.

وأوضحت الفتاة المعنفة وتدعى أمل الشمري أن التنمية الاجتماعية وفرت لها ولوالدتها سكن لحين الانتهاء من الإجراءات القائمة، بعد أن تم القبض على والدها وشقيقها وإحالتهما إلى النيابة العامة، بحسب الوطن.

وروت الشمري أن والدها قضى 9 أعوام داخل السجن في الكويت بتهمة تهريب مخدرات حتى تم إطلاق سراحه قبل 7 أشهر وعاد للمنزل، ومنذ ذلك الحين وهو يعتدي على جميع أفراد العائلة بالسباب والضرب وصولا للتهديد بالقتل.

وأشارت إلى أن والدها حرمها من إكمال دراستها الجامعية، وأجبرها على الجلوس بالمنزل ، إضافة إلى تخطيطه المسبق لتزويجها دون موافقتها.