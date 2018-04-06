5 فئات تعليمية ملزمة بالحصول على رخصة ” مزاولة المهنة “

نايف السالم(صدى):

تستعد هيئة تقويم التعليم العام للبدء في إصدار رخصة مزاولة المهنة للعاملين في مجال التعليم، مستهدفة 5 فئات، بحيث لن يتمكن أي من هذه الفئات من مزاولة المهنة بدون الرخصة.

وأوضحت الهيئة أن تلك الفئات هي كلا من المعلمين، و القيادات المدرسية، و المشرفين التربويين، والمدربين التربويين، والمرشدين التربويين.

وأشارت إلى وجود معايير معينة يكون حاملها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات ومدة زمنية محددة.

يأتي ذلك بهدف ضمان جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم، فهي مهنة تستهدف تكوين شخصية الإنسان قبل التخصص في أي مهنة.