ساعات وتضح حقيقة زواج شيرين من حسام حبيب

أماني الغامدي(صدى):

بعدما أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن موعد حفل زفافها والمقرر يوم السبت المقبل، موجهة دعوة إلى العديد من الأشخاص، تزداد الأرجحية إلى أن الأخبار التي كانت قد تم تداولها منذ أشهر حول زواجها من المطرب حسام حبيب صحيحة.

وتجاهل الثنائي الرد على ما تم نشره بشأنهما في العديد من التقارير التي تؤكد أن حسام حبيب هو ” العريس ” ، مما يؤكد صحة الأمر الذي تسبب والد حسام حبيب في الكشف عنه منذ البداية، بعدما نشر صورة لشيرين عبد الوهاب عبر حسابه على “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً “عروسة ابني”، قبل أن يتراجع عن كلماته.

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