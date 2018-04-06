بالفيديو .. تمكين الضيوف التعبير عن مشاعرهم عبر ” السناب “

سعيد العجل(صدى):

يواصل حساب برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبر تطبيق ” سناب شات ” نقل وتغطية فعاليات البرنامج والخدمات المقدَّمة لضيوف المجموعة الثانية عشرة الذين أكتمل وصولهم يوم أمس الخميس بالمدينة المنورة والبالغ عددهم 178شخصية إسلامية، ينتمون لـ15 دولة أوروبية، في إطار مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة، لنقل الصورة مباشرة وعلى مدار الساعة.

وأوضح الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج ، أن الحساب يُعنَى بنشر أخبار ومناشط البرنامج، وجميع الفعاليات المصاحبة له، كما يعرض وقائع استضافة الضيوف منذ وصولهم حتى مغادرتهم.

ويتخلل ذلك أداؤهم للمناسك والزيارات المصاحبة، واستفادة الضيوف من الخدمات المقدَّمة لهم من اللجان المشرفة التي تنضوي تحت مظلة البرنامج، فضلاً عن أبرز الكواليس الواقعة على هامش البرنامج، إضافة إلى تمكين الضيوف من نقل مشاعرهم، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء الاستضافة.

وكان حساب البرنامج على السناب شات قد حظي فور إطلاقه قبل عدة سنوات بتفاعل ملموس، يُشار إلى أن حساب البرنامج على ” سناب شات ” هو” kingguests “.