الأرصاد تتوقع هطول الأمطار على 13 منطقة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مناطق :القصيم، حائل ،الجوف، تبوك، الرياض، الحدود الشمالية، الشرقية، نجران، جازان ،عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.