أصغر لاعب في بطولة البلوت: ” الحكام أزعجوني يقولون سني صغير “

ماجد محمد(صدى):

أكد الطفل عيد العتيبي وهو أصغر لاعب في بطولة البلوت، أنه سعيد بالمشاركة هو ووالده كفريق في البطولة، حيث ترشّحا للجولة الثانية.

وقال الطفل البالغ من العمر 14 عاما لقناة العربية أنه يتوقع، فوزه بالمركز الأول وحصوله على نصف مليون ريال، في البطولة.

وبسؤال المذيعة له حول انزعاجه من الحكام ، أجاب العتيبي قائلا : ” أزعجوني، يقولون سني صغير “.

وأوضح العتيبي أنه لم يتلقى أي دورات أو يخضع لبرامج تدريبية، حيث قام بالتدرّب على اللعبة مع والده بالمنزل.