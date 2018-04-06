بالصور.. إحتجاز باص نقل جماعي في سيول المعظم بتبوك

محمود البلوي(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك مساء الخميس، في إنقاذ حافلة تقل 27 راكبا آسيويا في وادي حاكة على طريق المعظم بتبوك دون تسجيل إصابات.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي أنه ورد بلاغ عن إحتجاز باص نقل جماعي في وادي حاكه على طريق المعظم.

وأوضح أنه على الفور تم الانتقال للموقع ،واتضح وجود باص عالق في السيل ويوجد به ٢٧ راكب من الجنسيه الآسيويه ، وتم مباشرة الحاله من قبل فرق الدفاع المدني واخراج الباص من السيل ولا يوجد اصابات.