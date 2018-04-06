ميليسي : ناصر الدوسري لاعب مميز و اتوقع له مستقبل رائع

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي أن ناصر الدوسري لاعب مميز ، متوقعا له مستقبل رائع مع فريق الهلال، جاء ذلك ردا على سؤاله حول من هو اللاعب الصاعد الذي لفت انتباهه هذا الموسم

وبسؤاله في حواره مع صحيفة الرياضية، عن أميز اللاعبين المحليين ، أجاب بكلا من سالم الدوسري ،ياسر الشهراني ، الفرج و عطيف، ومحمد الشلهوب قائلا : ” أرى انه قادر على العطاء اكثر من موسم. ”

وأوضح أنه يحب الكبسة التي يجتمع حولها عدد من الاشخاص، وطعمها واكلها و طريقة الاجتماع عليها.

وأجاب ميليسي عن سؤال : ” لو كنت مدرب للهلال من ستستقطب من لاعبين الدوري ؟” قائلا : ” لا أحد ، الهلال يمتلك أفضل العناصر من وجهة نظري.”

وبسؤاله ” كيف ترى مشوار الفريق في الدوري حتى الان ؟ ” أجاب : ” بدأنا الموسم بنفس قوة الموسم الماضي ، ولكن انخفض اداء المجموعه كامله وصادف ذلك اصابات بعض اللاعبين واستغلت الفرق الاخرى هذه الظروف الصعبه “.