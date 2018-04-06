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بالفيديو..أمير الكويت يشهد على عقد قران مواطن بسيط

بالفيديو..أمير الكويت يشهد على عقد قران مواطن بسيط
خالد الظفيري(صدى):

في لافتة إنسانية، لبى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة أحد المواطنين وشارك في عقد قرانه ليكون شاهدا على الزواج.

ووثق مقطع فيديو، لحظة دخول أمير الكويت إلى عقد القران وسط استقبال باهر من الحاضرين، والذين أثنوا على تواضعه.

وأكد متداولوا مقطع الفيديو أنهم اعتادوا على تواضع الشيخ صباح الأحمد، ومشاركته لمناسباتهم الاجتماعية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 32 دقيقة

آيش ها التواضع

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يتمم على خير

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 30 دقيقة

إذا هيك بعزمه على فرحي 😂😂

[ عدد التعليقات: 16361 ] نشر منذ 5 دقائق

الشيخ صباح معروف بتواضعه ودائم يشارك الشعب مناسباتهم اذا قدمو له الدعوه لا يتاخر في الحضور

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