بالفيديو..أمير الكويت يشهد على عقد قران مواطن بسيط
في لافتة إنسانية، لبى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة أحد المواطنين وشارك في عقد قرانه ليكون شاهدا على الزواج.
ووثق مقطع فيديو، لحظة دخول أمير الكويت إلى عقد القران وسط استقبال باهر من الحاضرين، والذين أثنوا على تواضعه.
وأكد متداولوا مقطع الفيديو أنهم اعتادوا على تواضع الشيخ صباح الأحمد، ومشاركته لمناسباتهم الاجتماعية.
فهد[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 32 دقيقة
آيش ها التواضع
فيصل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يتمم على خير
نهى[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 30 دقيقة
إذا هيك بعزمه على فرحي 😂😂
abu ammar[ عدد التعليقات: 16361 ] نشر منذ 5 دقائق
الشيخ صباح معروف بتواضعه ودائم يشارك الشعب مناسباتهم اذا قدمو له الدعوه لا يتاخر في الحضور