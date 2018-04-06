بالفيديو..أمير الكويت يشهد على عقد قران مواطن بسيط

خالد الظفيري(صدى):

في لافتة إنسانية، لبى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة أحد المواطنين وشارك في عقد قرانه ليكون شاهدا على الزواج.

ووثق مقطع فيديو، لحظة دخول أمير الكويت إلى عقد القران وسط استقبال باهر من الحاضرين، والذين أثنوا على تواضعه.

وأكد متداولوا مقطع الفيديو أنهم اعتادوا على تواضع الشيخ صباح الأحمد، ومشاركته لمناسباتهم الاجتماعية.