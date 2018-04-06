شعور أم لـ 5 مرابطين بالحد الجنوبي تجاه تنقلهم طيلة 3 سنوات
أعربت أم لخمسة أبناء مرابطين بالحد الجنوبي، عن شعورها بالسعادة البالغة، تجاه تنقلهم دفاعا عن الوطن طيلة ثلاث سنوات.
وأشارت الأم إلى أن أبناءها من منسوبي قوات الدفاع الجوي، ويتنقلون على كل جبهات الحد الجنوبي دفاعا عن الوطن.
وأكدت الأم وتدعى شرف بنت حسين، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأبناءها، موضحة أنها تواصل الدعاء لهم بالنصر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15791 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظهم لها وللوطن
alfahd42[ عدد التعليقات: 15791 ] نشر منذ 1 ساعة
ويحفظ الوطن من كل شخص يدنس حدوده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28260 ] نشر منذ 36 دقيقة
*معاني رائعة* ..
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*الطلاق*
شركة أفلست بعد أن نفذ رصيدها من العواطف .
*الصدق*
قارة لم تكتشف بعد .
*الشائعة*
طائرة أسرع من الصوت محملة بسلاح الفرقة .
*الأسرار*
معلومات تبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم .
*الصمت*
أروع حديث بين الأصدقاء
*الحرب الباردة*
ابتسامة امرأة لامرأة أخرى .
*الإنسان*
كائن من التراب خرج وعلى التراب يعيش ومع التراب يتعامل وإلى التراب سيعود
*الشرير*
شخص يدرس طبائع معظم الناس .
*القلم*
القوي الذي يتكلم وينطق نيابة عن اللسان الضعيف .
*الكلمة الطيبة*
الجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الأنانية
*الحياة*
عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل .
*الغضب*
الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل .
*الصداقة*
عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين .
*الكتاب*
المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه القارئ .
*الكرم*
ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس .
*الأمل*
الشمعة التي تضيء لك دروب مليئة بالهم والحزن والرجاء والخوف .
*البلاغة*
تعني أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ .
*الحقد*
شعور بالنقص تجاه الآخرين يتحول إلى كراهية في القلب .
*العمر*
الشيء الذي كلما طال كلما قصر .
*الحب*
سحر خفي لا يعرفه إلا المجربون وهو أجمل ما في الحياة .
*الحظ*
عكاز الفاشل وسلاح المنتصر .
*الصبر*
أسلوب مهذب من التحمل يمنع المظلوم أو المتضرر من الشكوى .
*القراءة*
مفتاح سحري يفتح لك خزائن الكنوز في كل مكان .
*الزمن*
قطار سريع من المستحيل إيقافه.
*الاستسلام*
ضعف يؤدي إلى المذلة .
*الأم*
هي المخلوق الوحيد الذي نجده أمامنا في الحياة صادق الابتسامة ورقيق المشاعر .
*الأب*
هو الانسان الذي يقدم كل ما بوسعه وينتظر الوفاء لا الجزاء .
كلام درر 👆👆👆 اعد القراءة