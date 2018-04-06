شعور أم لـ 5 مرابطين بالحد الجنوبي تجاه تنقلهم طيلة 3 سنوات

تركي السالم(صدى):

أعربت أم لخمسة أبناء مرابطين بالحد الجنوبي، عن شعورها بالسعادة البالغة، تجاه تنقلهم دفاعا عن الوطن طيلة ثلاث سنوات.

وأشارت الأم إلى أن أبناءها من منسوبي قوات الدفاع الجوي، ويتنقلون على كل جبهات الحد الجنوبي دفاعا عن الوطن.

وأكدت الأم وتدعى شرف بنت حسين، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأبناءها، موضحة أنها تواصل الدعاء لهم بالنصر.