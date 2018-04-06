” ماعز ” تتسبب في حبس شابين
أقدم شابان جائعان على قتل ماعز في حديقة للحيوانات الأليفة في برلين، الأمر الذي أدى إلى إدانتهما من قبل المحكمة بتهمة قتل حيوان بدون سبب.
وأدانت المحكمة الشخصين البالغ عمر كل منهما 29 عاما ، بالسرقة وقتل حيوان دون سبب وجيه.
وحكم على أحد الرجلين، كان قد أدين في السابق بالسرقة، بالسجن لمدة 10 أشهر وبينما حكم على شريكه بالسجن تسعة أشهر.
ووجد بحوزة أحد الرجلين سكينا، كما عثر رجال الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على ساق الماعز وقفازات عليها آثار دماء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28260 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماأمشي بخط والا أدخل شارع الا وقدامي
بعير ناطلين به
ولا كلب أو بس مدعوس🤣🤣🤣🤣🤣
خلود[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 33 دقيقة
يستاهلون 😂😂
abu ammar[ عدد التعليقات: 16361 ] نشر منذ 2 دقيقتين
يمكن كانو جوهانيين المساكين