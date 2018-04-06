” ماعز ” تتسبب في حبس شابين

برلين(صدى):

أقدم شابان جائعان على قتل ماعز في حديقة للحيوانات الأليفة في برلين، الأمر الذي أدى إلى إدانتهما من قبل المحكمة بتهمة قتل حيوان بدون سبب.

وأدانت المحكمة الشخصين البالغ عمر كل منهما 29 عاما ، بالسرقة وقتل حيوان دون سبب وجيه.

وحكم على أحد الرجلين، كان قد أدين في السابق بالسرقة، بالسجن لمدة 10 أشهر وبينما حكم على شريكه بالسجن تسعة أشهر.

ووجد بحوزة أحد الرجلين سكينا، كما عثر رجال الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على ساق الماعز وقفازات عليها آثار دماء.