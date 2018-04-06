البنتاغون توضح حقيقة انسحاب قواتها من سوريا

دمشق(صدى):

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون دانا وايت عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وقالت المتحدثة في تصريحات للصحافيين اليوم إن الحملة على داعش لم تنته بعد ، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ مهمتها في سورية التي تتمثل في هزيمة التنظيم الإرهابي.

وأضافت: ” سنستمر في التركيز على محاربة داعش، لا يزال التنظيم تهديدًا إقليميًا، والتحالف الدولي ملتزم بضمان محاربة العنف الراديكالي أينما كان “.

وفي نفس السياق ، أكد مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية كينيث ماكينزي عدم وجود مهلة أو مدة زمنية لإنهاء المهمة العسكرية في سورية، التي تتركز على مكافحة داعش والقضاء عليه.