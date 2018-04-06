البنتاغون توضح حقيقة انسحاب قواتها من سوريا
نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون دانا وايت عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وقالت المتحدثة في تصريحات للصحافيين اليوم إن الحملة على داعش لم تنته بعد ، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ مهمتها في سورية التي تتمثل في هزيمة التنظيم الإرهابي.
وأضافت: ” سنستمر في التركيز على محاربة داعش، لا يزال التنظيم تهديدًا إقليميًا، والتحالف الدولي ملتزم بضمان محاربة العنف الراديكالي أينما كان “.
وفي نفس السياق ، أكد مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية كينيث ماكينزي عدم وجود مهلة أو مدة زمنية لإنهاء المهمة العسكرية في سورية، التي تتركز على مكافحة داعش والقضاء عليه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15790 ] نشر منذ 36 دقيقة
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