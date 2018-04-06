أولاد حمد بن خليفة ساروا على درب أبيهم للإفساد في الأرض

طلال الضوي(صدى):

المثل يقول ” هذا الشبل من ذاك الأسد ” ، وعلى مايبدو أن ذلك ما انطبق على أبناء حمد بن خليفة آل ثاني، فهم عصابة متناغمة لدعم الإرهاب ورعاية الفساد ،فبداية من تميم الذي يعتبر تلميذ موزة النجيب في التآمر وتنفيذ الإنقلابات ، والذي أطاح بوالده في انقلاب أبيض واعتقل إخوته المعارضين .

كلل تميم عاره بتضييع الاستقلال تحت أقدام مرتزقة أردوغان، وأصبحت فضائحه المالية مثار حديث العالم ، ورفض سداد ديونه فطاردته الصحف البريطانية.

وبالحديث عن جوعان حمد بن خليفة، فهو يد أبيه في البطش بالمعارضين من آل ثاني وهمزة الوصل بين الدوحة والتنظيمات الإرهابية.

وعن محمد، فهو فتى حمد المدلل والمسؤول الأول عن فساد الفيفا ،هو مهندس الصفقات القذرة لاستضافة مونديال 2022 ، وعراب التطبيع وتولي فتح خطوط اتصال بإسرائيل.

وبالنسبة للإبنة ” المياسة “، فهي التي وسعت شبكة فساد العائلة بالمتاجرة في الآثار، تخصصت في سرقة تحف سوريا والعراق ،تسعى لشراء التاريخ الذي لاتمتلكه لأسرتها.

أما هند، فهي أفعى تسعى على خطى والدتها موزة ، وتعتبر الوجه الأنثوي لتنفيذ مخططات الحمدين الإرهابية، تولت حبك مكائد والدها عبر تولي مكتبه لمدة 5 سنوات ، وقادت حملة علاقات عامة لغسل سمعة عائلتها الملطخة.