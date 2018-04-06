أهلي جدة يعلن ضم عبد الله السعيد الموسم المقبل
أكد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس نادي أهلي جدة حصول ناديه على خدمات اللاعب المصري عبد الله السعيد، نجم النادي الأهلي المصري بدءًا من الموسم المقبل.
وقال الأمير تركي بن محمد، لبرنامج ” أكشن يا دوري ” أن السعيد سيتواجد مع الأهلي من بداية الموسم القادم.
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 33 دقيقة
اهلي جده
لا تنسى تراه نادي سعودي منذو زمن بعيد
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههه بالله فيه اهلي غيره بالسعوديه
حلوه اهلي جده
طيب بكره بنقول اتحاد جده او نصر الرياض
ياليت تتركو التعصب والحقد