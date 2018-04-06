أهلي جدة يعلن ضم عبد الله السعيد الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

أكد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس نادي أهلي جدة حصول ناديه على خدمات اللاعب المصري عبد الله السعيد، نجم النادي الأهلي المصري بدءًا من الموسم المقبل.

وقال الأمير تركي بن محمد، لبرنامج ” أكشن يا دوري ” أن السعيد سيتواجد مع الأهلي من بداية الموسم القادم.