منافسات البلوت تشتد وتواصل للأحد المقبل وسط سعادة المشاركين

نواف السالم(صدى):

تستمر منافسات بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، المقامة في الرياض، بمركز ” أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حتى يوم الأحد المقبل.

وتعقد البطولة لأول مرة في المملكة ،وخصصت لها جوائز ضخمة يصل مجموعها إلى مليون ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.

وشهد اليوم الثاني للبطولة ، مشاركة 6144 لاعبًا في كلا المقرين، تأهل منهم 3072 لاعبًا لينضموا إلى المتأهلين من اليوم الأول إلى المراحل المتقدمة ، حيث أقيمت 8 جولات، بواقع 4 جولات في كل صالة ، على أن يتواصل التنافس غدًا في ثالث أيام البطولة، التي ستشهد استمرار التصفيات الأولية، إضافة إلى إقامة جولات متقدمة في الصالة الخضراء بالمجمع الأولمبي، بحيث يصبح مجموع المتأهلين في نهاية منافسات الغد 2048 لاعبًا.

وأعرب عدد من المشاركين في البطولة عن سعادتهم البالغة بإقامة هذا الحدث لأول مرة في المملكة، مستهدفا الفئات العمرية المختلفة.

وأشادوا بالتنظيم الكبير من قبل الجهات المنظمة، على الرغم من الحشود الغفيرة التي تشهدها المنافسات، إضافة إلى سهولة ويسر دخول اللاعبين من البوابات الخارجية، حتى وصولهم إلى الطاولة.

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