بالصور.. الرياح تتسبب في سقوط أعمدة إشارة المرور في العرضيات

سعيد القرني(صدى):

أسفرت الأجواء المتقلبة ،والرياح التي شهدتها محافظة العرضيات عصر أمس الخميس ،عن سقوط أعمدة أحد الإشارات الضوئية بمركز العرضية الشماليه بالمحافظة وبالتحديد إشارة المعقص الفآئجة.

وتداول مستخدمي التواصل الاجتماعي بالمحافظة صورًا عديده للإشارة التي تم تشغليها مؤخرًا بالمحافظة وتعتبر الإشارة الوحيدة التي تم تشغليها.

وأثيرت موجة تساؤلات كثيرة من المواطنين في المحافظة لبلدية العرضية الشمالية عن جودة التركيب وعن العمل فيها خلال الأيام السابقه وأن التركيب لم يكنّ بالشكل المطلوب، مطالبين بتركيب أعمدة حماية.

فيما بادرت بلدية العرضية الشمالية بإصلاح أعمدة الإشارة وفي إنتظار تشغيلها.