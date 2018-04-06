وسائل الإعلام الفرنسية: ” محمد بن سلمان أحد أهم مفاتيح الشرق الأوسط “

باريس(صدى):

تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – المرتقبة إلى باريس، احتفت وسائل الإعلام الفرنسية بتلك الزيارة المقررة الأسبوع المقبل.

حيث قالت مجلة لوبوان الفرنسية : ” الأمير محمد بن سلمان أحد الرجال الرئيسيين الذين يعدون من مفاتيح الشرق الأوسط، وسيبدأ زيارة رسمية لفرنسا تتمحور أساسياً حول الثقافة والسياحة، والاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة ” مضيفة : ” إن الأمير محمد بن سلمان مفعم بالحماسة، ولديه طموح لتحويل المملكة إلى الحداثة ” مشيرة إلى أن سموه لاعب أساسي في المنطقة.

و أشارت إذاعة ” يورب1 ” الفرنسية إلى أن الأمير محمد بن سلمان شريك استراتيجي قوي لفرنسا، وتأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز تلك الشراكة.

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن الزعيمين، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحثان خلال الزيارة الأزمات الإقليمية، وسبل الاستقرار في المنطقة، وملف محاربة الإرهاب.

وأضافت الإذاعة : إن الرياض وباريس سيتعاونان أيضا لتطوير الموقع الأثري لمدائن صالح” ؛ اذ يحتل المكان – بحسب الإذاعة – موقعاً إستراتيجياً على الطريق الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر.

سيحضر الزعيمان حفل عشاء خاصا في مدينة “أيكس” في ضاحية فرنسا، مساء الأحد، 8 أبريل ثم زيارة معهد “العالم العربي”.

وصباح اليوم التالي، تقام قمة اقتصادية ستنظمها وزارة الخارجية الفرنسية، في حضور أصحاب كبرى الشركات الفرنسية.

وكان قصر الإليزيه قد ذكر: ” نأمل في تعاون جديد، يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، ولا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة “.

وتعد الزيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان، إلى باريس، منذ أن أصبح ولياً للعهد في المملكة.