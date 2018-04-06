الإطاحة بـ4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

نايف السالم(صدى):

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، 4 أشخاص سعوديين بعد الاشتباه فيهم في عدد من مراكز الضبط الأمني.

وتحقق مكافحة المخدرات بمكة المكرمة وجدة وبحرة، مع المتهمين ، وذلك بعدما استوقف رجال الدورية السرية للقوة الخاصة لأمن الطرق على طريق جدة مكة السريع مركبة بقيادة مواطن بعد الاشتباه فيه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على سيجارة حشيش ومادة بنية اللون داخل ملابس الشخص يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، وسلم لمخدرات بحرة.

واستوقف رجال القوة الخاصة لأمن الطرق من خلال نقطة مفاجأة على طريق الساحل مركبة من نوع فورد بعد الاشتباه في قائدها.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 24 حبة كبتاجون مخدرة مخبأة بأحد جوانب المركبة وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات مكة.

كما ضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالكعكية مركبة من نوع هوندا بعد ورود معلومة من مكافحة المخدرات بالاشتباه فيها، وتعقبتها حتى وصولها لنقطة الضبط الأمني بالكعكية فجرى إيقافها.

واتضح وجود شخصين بداخلها وبتفتيش السائق بمساندة رجال مكافحة المخدرات عثر بحوزته على أكثر من 140 حبة كبتاجون مخبأة داخل ملابسه فتم التحفظ عليهما وتسليمهما والمضبوطات لمخدرات بحرة.