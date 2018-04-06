ضبط وافد بحوزته مبلغ مالي مجهول المصدر وحاول رشوة رجل أمن
تمكنت الدوريات الأمنية بمحايل من إلقاء القبض على وافد بعد هروبه ما دفع بالدورية إلى متابعته وتضييق الخناق عليه.
وبتفتيشه عثر معه على مبلغ قدره 204500 ريال مجهولة المصدر ،وعدد من قطع الذهب وجوالان داخل المركبة.
وفي محاولة بائسة قام الوافد بمحاولة رشوة رجل الأمن بـ 100 ألف ريال لأجل إطلاق سراحه، إلا أن أمانة رجل الأمن كانت فوق كل شيء، وفوق كل الاعتبارات، والذي قام بإعداد محضر بكل تفاصيل القضية.
وجرى تسليم الشخص والسيارة والمضبوطات لشرطة محافظة محايل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 51 دقيقة
العريف ركن صنيتان جالس ثلاث سنين يسدد اقساط التتسن غمارتين وما خلصت ….وهذا الوافد ابو اقامه دافع مية الف رشوه …؟
اكيد سارق المبلغ…
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 44 دقيقة
بيض الله وجيههم اهل الاامانه