صاعقة رعدية تقتل مواطناً في عفيف

نايف السالم(صدى):

لقي مواطن في العقد الخامس من عمره مصرعه، مساء أمس، بعد تعرضه لصاعقة رعدية أثناء تجوله بمركبته وزملائه غرب محافظة عفيف.

وحسب المصادر، فإن المتوفى ومجموعة من رفقائه كانوا في نزهة برية للاستمتاع بالأمطار حول قرية السريحية التابعة لمحافظة مهد الذهب غرب عفيف، وتعرضت مركبتهم لصاعقة رعدية أثناء هطول المطر أصابت أحدهم مباشرة وأدت لوفاته على الفور فيما نجا البقية منها دون أذى, كما عطّلت الصاعقة المركبة كهربائياً، وقد استعانوا بمركبة زملائهم الأخرى معهم لنقل المتوفى للمستشفى.