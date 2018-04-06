يمني يحكي تفاصيل تعذيب مرعبة بسجون الحوثي

فهمي محمد(صدى):

كشف الناشط اليمني جمال المعمري، الذي افرجت عنه ميليشيا الحوثي الإيرانية، قبل ايام، بعد اصابته بالشلل التام جراء التعذيب الوحشي، عن تفاصيل مرعبة عن ما تعرض له.

وأعلن المعمري، الخميس، في جلسة استماع حقوقية بمدينة مأرب، التي وصل اليها بعد الافراج عنه في صفقة تبادل اسرى، عن تعذيب اشخاص حتى الموت في معتقلات الحوثي.

وأشار إلى ما تعرض له من تعذيب بعد اختطافه على مدى ثمانية ايام متتالية، دخل خلالها في حالات اغماء ” نتيجة الضرب على مؤخرة الرأس وعلى العمود الفقري، وبعدها استمر الضرب بأسلاك الكهرباء «الكيبلات» وإحراق لبعض الأعضاء من جسمي.

كما احرقوا قدمه اليسرى حتى تناثر لحمها، وثقب فخذه ثقبين بـ ” دريل ” آلة كهربائية تستخدم في النجارة، والتعذيب بـ ” المدكى ” والتي يوضحها المعمري، بانها ” وضع المدكى في حضنك، ويشد يديك للنهاية، ويربط رجلك للخلف، ويضعك بوضعية تشبه الحلزون، وضعية تصيب العمود الفقري، وبعدها خذ نصيبك من الركل والضرب، ومعظم الضرب على مؤخرة الرأس.