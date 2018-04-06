” طيران أديل ” يعلن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة طيران أديل الوطنية ، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر الشركة في جدة .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– المدير المالي: درجة الماجستير في تخصصات: (التمويل، أو المحاسبة)، أو أي مجال تحليلي ذي الصلة.

– مشرف المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير مالي- الموازنة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

– محلل مالي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

ولفتت ، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 4 أبريل الجاري ويستمر حتى 4 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يمكن الدخول ( هنا ) .