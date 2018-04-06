سمو ولي العهد يعزي حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد :” علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .