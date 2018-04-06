خادم الحرمين يعزي حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون .