بالصور.. ” مدني الطائف ” يباشر حريقًا اندلع في 4 سيارات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقت فرق الدفاع المدني بالطائف ، بلاغًا بنشوب حريق في أربع سيارات ومجموعة مكيفات داخل حوش بحي الريان ، مساء يوم أمس الخميس .

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، إنه ورد بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية المشتركة ، يفيد بوقوع حريق في منزل بحي الريان ، حيث انتقلت الفرق اللازمة إلى الموقع ، واتضج أن الحالة هي حريق في 4 سيارات ومجموعة من مكيفات داخل حوس مساحته 15 في 15 مرت لعمارة مكونة من دورين وملحق .

وأشار ” الشريف ” إلى أنه تم إخلاء رجل وامرأة كبار في السن ، وذلك احتياطًا لسلامتهما من الأدخنة المنتشرة داخل العمارة ، ومن ثم تم إعادتهما بعد الإطفاء وعمليات التبريد .