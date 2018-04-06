شركة الملاحة الجوية تعلن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية, عبر موقعها الإلكتروني, عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

– مشرف إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، وإدارة المخاطر ” ، أو ما يعادلها.

– مسؤول تحاليل معلومات العمليات الجوية: شهادة الدبلوم الفني أو درجة البكالوريوس في تخصص معلومات الطيران.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)