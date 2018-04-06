عارف عمر: الشباب اللي يلعبون بالجت سكي في القناة بيزعجون قطر

أبوظبي(صدى):

سخر الإعلامي والشاعر الإماراتي عارف عمر ، من موقف قطر الحرج بعد المشروع السياحي الضخم والذي يحيل الدوحة إلى جزيرة .

وقال ” عمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الحين الشباب الي بيلعبون في القناه بالجت سكي بيزعجون قطر كل مالفو بالدراجه وسوو حركات بيطشر الماي ويغرق الدوحه .