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عارف عمر: الشباب اللي يلعبون بالجت سكي في القناة بيزعجون قطر

عارف عمر: الشباب اللي يلعبون بالجت سكي في القناة بيزعجون قطر
أبوظبي(صدى):

سخر الإعلامي والشاعر الإماراتي عارف عمر ، من موقف قطر الحرج بعد المشروع السياحي الضخم والذي يحيل الدوحة إلى جزيرة .

وقال ” عمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الحين الشباب الي بيلعبون في القناه بالجت سكي بيزعجون قطر كل مالفو بالدراجه وسوو حركات بيطشر الماي ويغرق الدوحه .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

أصبحت قطر لا تصلح غير الشفقة والسخرية

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشباب تعاني والله من تميم

[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 28 دقيقة

هونها
واتهون

[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يصلحهم ويعودون لرشدهم

[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 17 دقيقة

ياتميم تعال حب على خشم عمك سلمان وتعذر منه وخل الناس تتواصل لاتقطع صلت الرحم بين الناس تراك انت السبب مهما طبلت لك قناة الجزيرة الخنزيره

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