عارف عمر: الشباب اللي يلعبون بالجت سكي في القناة بيزعجون قطر
سخر الإعلامي والشاعر الإماراتي عارف عمر ، من موقف قطر الحرج بعد المشروع السياحي الضخم والذي يحيل الدوحة إلى جزيرة .
وقال ” عمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الحين الشباب الي بيلعبون في القناه بالجت سكي بيزعجون قطر كل مالفو بالدراجه وسوو حركات بيطشر الماي ويغرق الدوحه .
فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصبحت قطر لا تصلح غير الشفقة والسخرية
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشباب تعاني والله من تميم
الووووو[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 28 دقيقة
هونها
واتهون
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يصلحهم ويعودون لرشدهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياتميم تعال حب على خشم عمك سلمان وتعذر منه وخل الناس تتواصل لاتقطع صلت الرحم بين الناس تراك انت السبب مهما طبلت لك قناة الجزيرة الخنزيره